4255 прокатов с момента открытия: шеринг электросамокатов в Мурманске пользуется огромной популярностью

С момента открытия в Мурманске сервиса по прокату электросамокатов жители и гости города воспользовались этим видом транспорта 4255 раз. В среднем в сутки самокаты брали в аренду больше 140 раз.

На сегодня в три раза увеличено количество самокатов. Появились новые зоны парковки, где можно арендовать или оставить технику – уже определено восемь точек проката в центральном районе столицы Кольского Заполярья. Посмотреть адреса и наличие свободных самокатов, а также забронировать и арендовать транспорт можно в приложении «BikeMe».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, отдельное внимание уделяется безопасности эксплуатации. Напомним, для электросамокатов в Мурманске ограничена скорость движения – не выше 15 километров в час. Кроме того, разработчиком программы снижается и мощность электродвигателя. Это сделано для того, чтобы повысить безопасность во время катания как для арендаторов, так и для других участников движения.

Организаторы проката просят жителей и гостей города внимательно ознакомится с правилами пользования техникой в приложении «BikeMe», и обращают внимание, что каждый пользователь перед тем, как взять в аренду самокат соглашается с правилами эксплуатации, а значит, несёт ответственность за свое поведение.

Рекомендации, которые помогут снизить риск травмоопасных ситуаций, просты: соблюдать правила, оставаться в зоне проката, указанной в приложении, ни в коем случае не пользоваться самокатом, если есть проблемы со здоровьем или в состоянии опьянения.