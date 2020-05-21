43-летний житель Оленегорска за прикол может получить реальный срок

В дежурную часть полиции города Оленегорска поступило заявление от представителя магазина. По словам женщины, в магазине, расположенном на улице Строительная, неизвестный мужчина пытается расплатиться за покупки купюрой «банка приколов» номиналом 5000 рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний неоднократно судимый местный житель. Злоумышленника доставили в отдел полиции для разбирательства.

Задержанный признался полицейским в содеянном и рассказал, что нашёл на улице купюру, выпущенную «Банком приколов». Заведомо зная, что она не является средством платежа, а также то, что подобные действия являются противозаконными, он решил попытаться расплатиться ею в магазине.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, дознавателем МО МВД России «Оленегорский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) частьи 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.