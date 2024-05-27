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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 14:00

43% работающих дистанционно попросились на удалёнку сами

Экономия затрат компании и гарантии сохранения эффективности труда — работающие аргументы для перехода на удалёнку. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, работающих дистанционно или в гибридном режиме.

Мы выяснили: переход на удалённую работу или гибридный график чаще инициируют сами сотрудники (43%), причём активнее проявляют инициативу женщины (47% против 40% среди мужчин).

Как им удалось добиться перевода на удалёнку? Часть ситуаций — явно про авторитет в компании и хорошие отношения с руководством: 22% однажды просто поставили своего начальника перед фактом («Стал работать из дома — и всё»). 8% заявили руководителю, что на удалёнке им комфортнее.

В целом же самый часто используемый довод — долгая дорога и цены на проезд (18%). Сотрудники считают его работающим, но, на самом деле, для бизнеса это и не аргумент вовсе: просто начальство идёт навстречу хорошо зарекомендовавшим себя.

12% россиян говорили об экономии расходов компании (на аренде офисного пространства, покупке ПК и проч.). 8% гарантировали сохранение или даже увеличение эффективности работы. Каждый двадцатый согласился на снижение зарплаты. Ещё по 5% просили удалёнку как компенсацию ненормированного графика или говорили, что их ежедневное присутствие в офисе не нужно.

По 4% ссылались на возраст и/или состояние здоровья, наличие опыта работы на удалёнке, 3% — на семейные обстоятельства, свой профессионализм и организованность. В том, что добились перевода на удалёнку угрозой увольнения, признались 4% опрошенных.

Время проведения опроса: 3—21 мая 2024 года.

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