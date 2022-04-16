43% работников из СЗФО считают, что работа портит фигуру и внешний вид, каждый пятый жалуется на лишний вес из-за работы

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, как работа влияет на их внешний вид и фигуру.

43% работающих жителей Северо-Запада, прошедших опрос, уверены, что работа негативно влияет на их фигуру. Чаще всего это те респонденты, у которых сидячая работа (61%) либо в разъездах (24%). Улучшение фигуры отметили лишь 15% опрошенных, из них основная часть занимается физическим трудом (56%), работает «на ногах» (41%) или в разъездах (32%). Помимо этого, еще 35% жителей СЗФО считают, что работа никак не влияет на их комплекцию.

Женщины на 13% чаще мужчин сетуют на ухудшение фигуры из-за работы (54% против 41%), в свою очередь мужчины в два раза чаще говорят о позитивном влиянии работы на внешность (18% против 9%).

Положительное воздействие работы на фигуру чаще всего проявляется следующим образом: 64% респондентов благодаря работе поддерживают себя в тонусе, 21% отметили укрепление мышц, ещё 14% смогли сбросить вес.

Среди тех петербуржцев, чьей фигуре работа вредит, 48% отметили, что стали сутулиться/горбиться, еще 20% начали набирать вес, 17% пожаловались на появление жировых отложений. Среди вариантов ответа «Другое», который выбрали 15% респондентов, чаще всего были указаны боли в спине, малоподвижный образ жизни, негативное влияние на ноги. От сутулости чаще страдает административный персонал (58%), набирают вес представители IT (44%), а новые жировые отложения появляются у представителей сферы производства и сельского хозяйства (28%).

Чуть больше трети (40%) жителей Северо-Запада считают, что из-за работы стали выглядеть хуже, причём чаще всего этот фактор отмечают представители высшего менеджмента (50%), бухгалтерии (44%) и строительства (43%). С другой стороны, 25%, наоборот, благодаря работе в целом выглядит лучше, среди них топ-3: представители транспортной сферы (29%), юристы и административный персонал (по 28%).