43% россиян — против принудительных субботников на работе, 25% — за

4 из 10 работников поддерживают инициативу о запрете обязательных субботников, а каждый четвертый полагает, что запрещать их не стоит. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие по 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруда РФ запретить работодателям проведение субботников с обязательным участием в них сотрудников.

Согласно опросу, 43% россиян поддерживают запрет принудительных субботников, тогда как каждый четвертый (25%) полагает, что запрещать не стоит.

Мужчины чаще женщин — за запрет (54% против 34% соответственно), ранее мы выяснили, что среди россиянок в целом больше лояльных к субботникам.

Противостоят принудительному участию в субботниках и работники с доходом до 50 тысяч рублей (54%). Сторонники запрета называют субботники «пережитком прошлого» и настаивают на оплате труда или предоставлении отгулов, предлагая нанимать дворников вместо принуждения участвовать в уборках квалифицированных специалистов и рабочих. Те же, кто не поддерживает запрет, считают коллективные мероприятия полезными: «Я в целом не против, но только когда они проводятся в рабочее время, а не в выходные».

Среди тех, чьи работодатели организуют субботники, каждый второй (49%) против подобной практики, а каждый третий 33% — за.

Время проведения опроса: 11—18 апреля 2025 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29891&page=1