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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.26 12:30

43 стобалльника - результаты ЕГЭ в Мурманской области стали рекордными

Вчера в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис в режиме ВКС подвёл итоги экзаменационной кампании 2026 года и поздравил выпускников с рекордными результатами.

Цифры говорят сами за себя: в 2023-м было 11 стобалльных результатов, в 2024-м — 14, в 2025-м — 21, а в этом году — уже 43.

«С 2023 года мы фиксируем системный рост результатов ЕГЭ. 2026-й стал рекордным: 43 стобалльных результата — почти в 4 раза больше, чем три года назад», - сказал глава региона.

Такие результаты — не случайность. Они стали логичным итогом системной работы по развитию образования. Так, педагоги получают губернаторские доплаты за категории до 15 тысяч рублей и выплаты классным руководителям до 31 тысяч, а также поддержку по программам «Свой дом в Арктике» и «Арктическая ипотека» под 2%. В 2026 году на образование в регионе направлено порядка 30 млрд рублей, модернизируется более 730 образовательных пространств в 109 учреждениях — от детских садов до МАУ.

«Особо хочу отметить выпускников, которые сдали два экзамена на 100 баллов. В этом году таких четверо: Ева Акрытова из Мурманского политехнического лицея — химия и русский язык, Артём Горбунов из школы №36 Мурманска — физика и математика, Софья Ковалева из Мурманского международного лицея — химия и биология, и Александра Малышева из Апатитов — русский язык и литература. Ребята уже определились с будущими профессиями: кто-то выбирает медицину, кто-то — инженерное дело или лингвистику. Горжусь каждым из вас!», - подчеркнул губернатор.

Губернатор поздравил ребят и подчеркнул, что за этими результатами стоят годы упорства, характер, сила воли и умение доводить дело до конца. Андрей Чибис поручил профильным ведомствам не терять стобалльников из виду и обеспечить их сопровождение в дальнейшем — при трудоустройстве и профессиональном становлении.

Глава региона также поблагодарил педагогов, назвав их настоящими профессионалами, которые горят своим делом и вкладывают душу в каждого ученика. Слова благодарности губернатор адресовал и родителям выпускников, отметив, что они были рядом, поддерживали и верили в своих детей. Андрей Чибис подчеркнул, что эти слова касаются родителей всех детей, независимо от набранных баллов.

В завершение губернатор пожелал ребятам успехов в выборе будущего пути.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571425/#&gid=1&pid=1

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