4:3 в пользу «Мурмана» - поддержка приносит результат

Вчера в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021/2022 годов хоккейный клуб «Мурман» принимал действующего чемпиона – «Енисей» из Красноярска. По традиции мурманские болельщики пришли поддержать свою команду, в их числе были представители Мурманского морского торгового порта, который является одним из ключевых партнёров клуба.

«Мурманский морской торговый порт вместе с правительством региона и партнерами продолжают поддерживать клуб и, в целом, развитие хоккея с мячом в Мурманской области. Недавно в Мончегорске при поддержке администрации муниципалитета, компании «Норникель» состоялось открытие матчей всероссийских соревнований по хоккею с мячом в высшей лиге, где выступала наша молодёжная команда. Уже сейчас в регионе создана действующая система, а у ребят, которые занимаются этим видом спорта, - понятная перспектива. Благодарю всех, кто участвует в этой работе!», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В это время события в матче между «Мурманом» и «Енисеем» дарили болельщикам всю гамму эмоций. Дважды в первом тайме мурманчане выходили вперед, но гости восстанавливали равновесие. На перерыв команды ушли при счёте 2:2. Во втором периоде гости забили третий мяч. Но «Мурман» не только смог восстановить равновесие, но и в самой концовке матча – вырвать победу. Она точно войдёт в современную историю развития хоккея с мячом на Мурмане – никогда прежде мурманчанам не удавалось обыгрывать столь грозного соперника.

«Работа по поддержке клуба и хоккея с мячом приносит плоды. Меняется инфраструктура, к нам приходит больше болельщиков, в том числе детей. А такие победы дают ещё больший импульс в популяризации традиционного мурманского вида спорта!», - подчеркнул директор хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий.

Следующую игру ХК «Мурман» проведёт на стадионе «Строитель» 18 декабря, в 13.00. Мурманчане скрестят клюшки с «Уральским Трубником» из Первоуральска.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3884