430 молодых северян посетили День студента на Центральном стадионе Мурманска

В День российского студенчества на Центральном стадионе Мурманска состоялся красочный праздник с яркой развлекательной программой, световым и музыкальным оформлением.

На протяжении всего вечера для студентов свой сет играл диджей, а на сцене выступали молодёжные музыкальные коллективы. Гости мероприятия смогли принять участие в конкурсах и интерактивах от ведущего, спортивных мастер-классах и соревнованиях, спеть любимые песни в караоке и пообщаться с друзьями. И, конечно, покататься на коньках: в этот вечер их можно было бесплатно взять на прокат.

Кроме того, в День студента на катке прошли студенческие турниры по юкигассен и фиджитал-хоккею.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в турнире по юкигассен победу одержала команда «Солянка» из Мурманского арктического университета, второе место заняли студенты филиала Мурманского арктического университета в городе Апатиты, на третьем месте - представители Мурманского морского рыбного колледжа им. И.И. Месяцева. В фиджитал-хоккее победителем стала сборная команда студентов региона «Опята».

Фото: https://gov-murman.ru