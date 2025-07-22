432 выпускника медицинских колледжей Мурманской области успешно завершили аккредитацию

В Мурманском областном центре повышения квалификации специалистов здравоохранения успешно завершилась первичная аккредитация выпускников медицинских колледжей региона. Всего было допущено 450 специалистов, из них успешно аккредитованы — 432.

Среди успешно аккредитованных специалистов 15 человек подготовлены по специальности «Акушерское дело», 15 — по «Лабораторной диагностике», 39 — по «Лечебному делу», 318 — по «Сестринскому делу» и 45 — по «Фармации».

По специальностям «Сестринское дело», «Фармация» и «Лабораторная диагностика» было проведено два этапа: тестирование, которое позволило проверить теоретические знания по выбранной специальности, и оценка практических навыков работы с использованием симуляционного оборудования и манекенов. Для специальностей «Лечебное дело» и «Акушерское дело» к вышеупомянутым этапам был добавлен третий — решение ситуационных задач.

Медицинские организации Мурманской области готовы принять всех подготовленных специалистов, завершивших обучение и прошедших первичную аккредитацию.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550728/#&gid=1&pid=6