435 детей региона осмотрела делегация высококвалифицированных врачей из Москвы

В прошедшие выходные специалисты Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой города Москвы провели консультативные приёмы 435 детей с наиболее сложными диагнозами. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Хочу поблагодарить наших коллег из Москвы. В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и Мурманской областью прилетела группа высококвалифицированных врачей и в наших поликлиниках принимала детей со всей области. 14 специалистов за выходные осмотрели 435 юных северян, из которых 84 будут направлены нашим региональным Министерством здравоохранения для дальнейшего лечения в Москву», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в делегацию врачей вошли такие специалисты, как хирург, ортопед-травматолог, неонатолог, офтальмолог, кардиолог, клинический фармаколог, невролог, нейрохирург, педиатр. Осмотр детей проходил на базе Мурманской городской детской поликлиники №4.

Помощь группе врачей во время осмотров, по маршрутизации пациентов, осуществлению термометрии и технической поддержке оказывал Единый волонтёрский центр Мурманской области.

«Большое спасибо Национальному центру помощи пропавшим и пострадавшим детям, всем врачам, нашим коллегам из поликлиник и, конечно, добровольцам из Единого волонтёрского центра, которые помогли в организации мероприятия. Это большое дело, когда лучшие специалисты приезжают осматривать наших детей и оказывают им такое внимание», – подчеркнул губернатор.