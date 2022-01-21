44 инициативы северян по благоустройству получат поддержку из областного бюджета

Подведены итоги конкурсного отбора проектов, предложенных жителями региона в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Для реализации в 2022 году конкурсная комиссия отобрала 44 проекта. По 16 из них планируются работы на объектах благоустройства, по 13 проектам запланированы работы по созданию комфортных условий в образовательных, спортивных и культурных учреждениях с прилегающей территорией.

Предложения жителей населённых пунктов Кольского Заполярья разнообразны: создание спортивных площадок, арт-объектов, обустройство игровых и прогулочных территорий, установка памятных знаков, оформление праздничной иллюминации и многое другое.

По 15 проектам планируется провести ремонт входных групп и подъездов многократных домов.

На поддержку из областного бюджета выделят 33,6 млн рублей в форме субсидий, которые направят в бюджеты муниципалитетов.

Всего на инициативное бюджетирование в 2022 году предусмотрено 38,5 млн рублей. После проведения первого конкурсного отбора остались невостребованными средства в размере 4,9 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, 27 и 28 января пройдёт второй конкурсный отбор для предоставления субсидий по программе «Формирование современной городской среды Мурманской области». Комиссия подведёт итоги 1 февраля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435883/#&gid=1&pid=1