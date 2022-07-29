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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.22 18:00

44% работодателей индексировали зарплату персонала в течение последнего полугодия

4 из 10 российских компаний проиндексировали зарплаты сотрудников в течение последних 6 месяцев. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных экономически активных россиян из всех округов страны.

44% компаний повышали или индексировали заработную плату сотрудников менее чем полгода назад. Каждая четвертая компания в последний раз пересматривала зарплаты сотрудников от полугода до года назад (25%), 13% работодателей последний раз производили повышение зарплат 1—2 года назад, 7% компаний — более чем два года назад.

О размере прибавки к зарплате мы спросили у трудоустроенных россиян, которые эту прибавку получили в течение последних 6 месяцев. В среднем заработок вырос на 10%, а вот справедливым размером прибавки, по мнению сотрудников, были бы 25%.

Официальная статистика сообщает, что в июне 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен вырос на 11,4%. По данным «SuperJob», средние рыночные зарплатные предложения работодателей за полгода (июнь к декабрю) выросли:  в IT — на 10,3%; в строительстве — на 8,7%; в HR-сфере — на 7,2%; в банковской отрасли — на 6,6%; в маркетинге, рекламе и PR — на 5,3%.

Аналогичные вопросы об индексации «SuperJob» задавал работодателям и работникам и в январе этого года: зарплаты тогда тоже повышали в среднем на 10%, мечтали же россияне о 30-процентной прибавке.

 

 

 

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