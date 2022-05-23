44 тысячи северян уже проголосовали за объекты благоустройства в 2023 году

До завершения голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» осталась ровно неделя. Об этом сегодня на оперативном совещании северянам напомнил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Ещё одна важная тема – благоустройство. В этом году участие в федеральном проекте принимают 17 муниципальных образований нашего региона, на голосование выставлено 38 объектов. На сегодняшний день 44 тысячи северян уже отдали свои голоса. Предлагаю принять участие тем, кто этого ещё не сделал, чтобы менять облик городов, в том числе с помощью этого инструмента. Я также благодарю 300 добровольцев, которые дежурят в ТЦ, МФЦ, помогают проводить классные часы в школах, приходят в трудовые коллективы и общественные организации», - прокомментировал промежуточные результаты Всероссийского голосования глава Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проголосовать могут жители старше 14 лет из муниципальных образований, заявленных в проекте. Оставить свой голос можно на странице 51.gorodsreda.ru федеральной платформы, а также на портале «Госуслуг».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/