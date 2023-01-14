45% мужчин считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

Разный пенсионный возраст мужчин и женщин чаще возмущает молодых мужчин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого они поинтересовались, считают ли россияне дискриминацией тот факт, что на пенсию по возрасту мужчины выходят на 5 лет позднее женщин. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Как и 3 года назад, 36% россиян утверждают, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин. 48% респондентов подобный факт дискриминацией не считают.

Мужчины почти вдвое чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 45% против 24% соответственно. Чаще всех подобного мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34 лет (49%): «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин»; «Раз уж перед законом все равны, то тогда во всём!».

Любопытно, что хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин («У них выше зарплата и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью»), молодые представительницы слабого пола до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 29% — за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 21%.

Время проведения: 10—12 января 2023 года.