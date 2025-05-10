45% опрошенных россиян считают нынешнюю нагрузку школьников чрезмерной

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты мониторингового исследования об оценке россиянами качества школьной подготовки.

Как следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте социологического центра, около половины опрошенных россиян (45 процентов) считают нынешнюю нагрузку школьников чрезмерной, 25 лет назад так считали 52 процента сограждан. При этом чаще всего о высокой загруженности школьников говорили жители городов с населением до 100 тысяч человек и сёл, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Каждый пятый россиянин (20 процентов) считает, что современные школьники испытывают недостаточную учебную нагрузку, тогда как в 2000 году так думал каждый девятый (11 процентов).

Более трети участников опроса (35 процентов) оценивают нагрузку в российских школах как нормальную, 25 лет назад такие оценки давали 37 процентов сограждан.

Высоким уровень подготовки выпускников школ к предстоящей трудовой деятельности считают девять процентов респондентов. 41 процент участников опроса считают его средним, почти столько же (40 процентов) — низким. Каждый десятый (10 процентов) затруднился с ответом.

Опрос был проведен 20 апреля методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.