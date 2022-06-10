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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 10:15

45 ребят с ограниченными возможностями здоровья с 1 июня отдыхают в городском лагере, организованном в филиале СОШ №27 Мурманска

Депутаты Совета депутатов города Мурманска 9 июня посетили филиал СОШ №27, который располагается в доме №140 по Кольскому проспекту. Это образовательное учреждение работает по адаптированным программам для юных мурманчан с нарушением опорно-двигательного аппарата. В 2021-2022 учебном году в учреждении были открыты 15 классов, в которых обучались 80 человек, из них – 76 детей-инвалидов.

С 1 июня в филиале СОШ №27 работает городской лагерь, в котором отдыхают 45 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Путевки предоставлены семьям бесплатно. Все расходы на организацию отдыха детей осуществляются за счёт областного и муниципального бюджетов.

Организаторы летнего отдыха подготовили разнообразную программу, направленную на развитие творческих способностей у школьников и заряд положительных эмоций от общения со сверстниками. Дети не только проводят время в основном здании, они еженедельно выезжают в Тропическую купальню, бывают на экскурсиях, посещают филармонию, оленеводческую ферму и другие интересные места.

Режим работы этого оздоровительного лагеря отличается от других, ребята могут находится там до 18 часов.

В школе полного дня для обучающихся была создана удобная среда. Здесь все продумано и спланировано для комфортного пребывания детей с особыми потребностями. Большое внимание здесь уделяется физическому развитию. В прошлом году были выполнены работы по ремонту зала лечебной физкультуры для детей с ОВЗ. Дополнительные средства на оборудование этой спортивной зоны школа получила благодаря конкурсу «Arctic schools». Теперь в спортивном зале проходят уроки по адаптивной и лечебной физической культуре.

Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта модернизирована система видеонаблюдения, установлены домофоны и металлодетектор. В этом году запланированы работы по комплексной замене оконных блоков.

В этом году педагоги школы стали победителями регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Школа территория здоровья» в Мурманской области, приняли участие в V виртуальной Всероссийской научно-практической конференции «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в XXI веке», во Всероссийской педагогической конференции «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении».

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22545&page=1

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