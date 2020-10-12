Мурманская область. Арктика (16+)12.10.20 17:00
45% россиян считают правильным забрать сейчас деньги с банковских вкладов
Россияне в ходе опроса ВЦИОМ попытались выбрать самую рациональную на их взгляд модель поведения вкладчика на данный момент. Забрать деньги с банковских вкладов, если таковые там имеются, в настоящее время считают самым удачным вариантом 45% россиян.
Каждый третий россиянин (35%) полагает, что наиболее разумным шагом на данный момент является размещение свободных средств в виде банковского вклада, отмечают социологи. Каждый пятый не знает, какая модель поведения на данный момент наиболее рациональна.
Всероссийский инициативный опрос был проведён 24 сентября.
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