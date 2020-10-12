45% россиян считают правильным забрать сейчас деньги с банковских вкладов

Россияне в ходе опроса ВЦИОМ попытались выбрать самую рациональную на их взгляд модель поведения вкладчика на данный момент. Забрать деньги с банковских вкладов, если таковые там имеются, в настоящее время считают самым удачным вариантом 45% россиян.

Каждый третий россиянин (35%) полагает, что наиболее разумным шагом на данный момент является размещение свободных средств в виде банковского вклада, отмечают социологи. Каждый пятый не знает, какая модель поведения на данный момент наиболее рациональна.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 24 сентября.