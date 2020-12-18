45 школьников Заполярья наградят в рамках проекта по ранней профориентации «Билет в будущее»

45 школьников Мурманской области будут награждены за участие в Фестивале профессий проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее».

Фестиваль реализован союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Минпросвещения России и Агентства стратегических инициатив в рамках VII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech 2020» и проходил с 23 октября по 23 ноября. В регионе реализовывались более 30 направлений. Часть профориентационных мероприятий проводились в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

Участники прошли онлайн-тестирование на специализированной платформе, определившее сферу профессиональных интересов, сильные и слабые стороны. Также школьники прошли практику по четырем выбранным компетенциям как в очном, так и в онлайн-формате. Под руководством опытных наставников они выполняли задачи, с которыми сталкиваются настоящие специалисты в реальной жизни: рассчитать бюджет проекта, создать сайт, провести лабораторный химический анализ, изучить фундамент для будущего здания. Всего на платформе было доступно более 150 различных компетенций.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ученики гимназий №№ 3 и 7, а также школы №57 Мурманска и образовательных учреждений города Апатиты посетили уроки профмастерства и познакомились с особенностями компетенций «Сетевое и системное администрирование», «Инженерный дизайн CAD», «Лечебное дело», «Малярные и декоративные работы», «Реклама».

Каждый участник фестиваля получит индивидуальные рекомендации по дальнейшей образовательной траектории, участию в профессиональных конкурсах и поиску работы. Награждение участников состоится после 20 декабря.