450 студентов Мурманского арктического университета станут участниками второго акселератора

Мурманский арктический университет второй раз участвовал в конкурсном отборе акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив. Из 181 заявки были отобраны 151. В число победителей вновь вошёл заполярный вуз.

«Результат первого акселератора «Арктика.Суперфуд» показал, насколько много идей у наших студентов. В самой программе идеально сочетаются образовательная и состязательная части, что особенно было отмечено участниками. Уверена в том, что и новый сезон акселератора покажет образцы настойчивости на пути к цели, творческого подхода к получению знаний и навыков, которые помогут командам успешно реализовать проекты», – подчеркнула ректор МАУ Ирина Шадрина.

Тематические направления акселератора «МАУ. Стартап-2024» охватывают рынки «ФудНет» и «ЕдуНет». Объединение этих рынков в рамках одной программы позволяют университету создать условия для формирования и развития 60 стартап-проектов, направленных на продвижение таких концептов как здоровый образ жизни, правильное питание, ресурсные состояния, экологическое мышление, зеленые технологии и т.д. Эти направления остаются самыми перспективными и востребованными.

Индустриальными и инфраструктурными партнёрами являются 10 ведущих компаний. Ими уже сформулированы 32 технологические задачи для проработки командами участников. В 2024 году акселератор ждёт не менее 450 студентов, недавних выпускников и сотрудников.

Сроки реализации проекта – сентябрь-декабрь 2024 года. Финансирование составляет 8,64 млн рублей (6,4 млн рублей из федерального бюджета и 2,24 млн рублей софинансирования).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в сентябре-декабре 2023 года в Мурманском арктическом университете при всесторонней поддержке правительства Мурманской области была реализована программа акселератора «Арктика. Суперфуд». Она помогла студентам развить навыки по грамотному формированию идеи, упаковке её в полноценный продукт и выводу на рынок. Ключевым преимуществом акселератора стало привлечение в процесс разработки проектов участников реального сектора экономики.

Фото: https://gov-murman.ru