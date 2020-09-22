455 лет – это только начало - Андрей Малхасян

«Город сей стоит при самом конце Кольской губы на ровнине, далеко за оной простирающейся, и по сторонам высокими горами обнесенной. Лицем обращен он к Кольской губе; и в сем обращении, с левой стороны, имеет реку Тулому, впадающую в Кольскую губу; с правой же стороны, по край города, в ту же губу втекает каменистая речка Кола, выходящая из Кол-озера и ущельями гор пробирающаяся», - так в 1804 году писал про Колу русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, член Петербургской Академии наук и Российской академии Николай Яковлевич Озерецковский.

Богатейшая история города, начавшая своё летоисчисление от 1565 года, когда на месте слияния рек Колы и Туломы появились первые поселенцы, теперь доступна самому широкому кругу. Теперь здесь есть свой музей – музей истории города Кола. Примечательно, что подарок жителям и гостям города преподнесён в юбилейные дни, когда Кола празднует своё 455-летие.

Пока музей закрыт для посещения: для публики он станет доступен ориентировочно в середине октября. Но первые гости побывали здесь после завершения монтажа экспозиций. Посмотреть, как исполнена давнишняя мечта всех колян, пришли глава Кольского района Андрей Малхасян, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава города Кола Светлана Чукарева.

Помещение музея хоть и небольшое, но продумано до мелочей. Один из двух залов задуман, как выставочный. Сейчас здесь расположены планшеты, которые готовились в областном краеведческом музее к 450-летнему юбилею города, витрина с книгами о Коле, начиная от сочинений выдающегося исследователя истории Кольского Севера, доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова до издания «Городок мой Кола» по мотивам мультфильма студии семейного творчества «МультиКола.51» при Воскресной школе храма Благовещения Пресвятой Богородицы, а также витрина, посвящённая колянам – героям Великой Отечественной войны.

Как рассказала директор музея Наталья Чарикова, экспозиции будут постоянно меняться: к памятным и юбилейным датам, всероссийским и региональным праздникам. Причём в планах не просто стационарные экспозиции, а интерактивные выставки и мероприятия. Позволит это сделать и большая медиасистема, где можно демонстрировать любые видеоматериалы.

Второй зал, собственно, и рассказывающий об истории возникновения, становления и развития города от Кольского острога до наших дней – это формат постоянной экспозиции. Центральная стена зала – фреска с изображением старой Колы, основой которой стала фотография известного фотографа Якова Лейцингера 1887 года. Уже сегодня здесь можно увидеть макеты самого острога, острожной башни (оба макета созданы в 1960 году) и Воскресенского собора, редкого по красоте и архитектуре сооружения, состоявшего из трёх соединенных между собой церквей, которые венчали 19 глав, сожжённого в 1854 году, когда во время Крымской войны Кола была подвергнута обстрелу английским корветом «Миранда». Примечательно, что макет собора, долгое время числившийся частью коллекции областного краеведческого музея, передан музею истории города Кола на постоянное хранение.

Здесь же уголки быта и деятельности колян, многие экспонаты – часть домашних коллекций кольских старожилов – семей Терентьевых, Жеребцовых и других. Теперь они заняли своё достойное место в кольском музее. Это и уголок в виде старинной избы, полки и витрины с домашней утварью, рыбацкие лодка и сети.

- Когда мы обсуждали с жителями, какие важные объекты должны появиться в Коле, сразу были названы бассейн и музей, - вспомнил Александр Лихолат. – Музей создавался непросто, но с помощью музейного проектного бюро из Санкт-Петербурга удалось подойти к оборудованию экспозиций с научной составляющей. Это настоящий подарок для жителей города.

Александр Павлович пожелал Наталье Чариковой успехов и дальнейшего развития новому музею.

- Не случайно на гербе города изображён кит, - отметила Светлана Чукарева. – Кит – это символ возрождения, и наша Кола всегда восстанавливалась после военных, исторических потрясений, буквально возрождалась из пепла. И это – её история.

- 455 лет – это только начало, - добавил Андрей Малхасян.

Почётные гости пришли не с пустыми руками. Как и полагается на день рождения, пусть и музея, его хозяйке были вручены подарки, среди которых сертификат на 144 тысячи рублей для приобретения компьютерного оборудования и уникальная картина, автором которой является Почётный гражданин города Кола, ветеран Великой Отечественной войны Владислав Сергеевич Ивановский. Теперь его творение займёт своё место в музейной экспозиции.