Сотрудник УФСИН России по Мурманской области победил в трёхсуточном сверхмарафоне, пробежав 352 км 800 метровВ Мурманской области на 77,8% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 09:45

455 лет – это только начало - Андрей Малхасян

 «Город сей стоит при самом конце Кольской губы на ровнине, далеко за оной простирающейся, и по сторонам высокими горами обнесенной. Лицем обращен он к Кольской губе; и в сем обращении, с левой стороны, имеет реку Тулому, впадающую в Кольскую губу; с правой же стороны, по край города, в ту же губу втекает каменистая речка Кола, выходящая из Кол-озера и ущельями гор пробирающаяся», - так в 1804 году писал про Колу русский учёный-энциклопедист, естествоиспытатель, член Петербургской Академии наук и Российской академии Николай Яковлевич Озерецковский.

Богатейшая история города, начавшая своё летоисчисление от 1565 года, когда на месте слияния рек Колы и Туломы появились первые поселенцы, теперь доступна самому широкому кругу. Теперь здесь есть свой музей – музей истории города Кола. Примечательно, что подарок жителям и гостям города преподнесён в юбилейные дни, когда Кола празднует своё 455-летие.

Пока музей закрыт для посещения: для публики он станет доступен ориентировочно в середине октября. Но первые гости побывали здесь после завершения монтажа экспозиций. Посмотреть, как исполнена давнишняя мечта всех колян, пришли глава Кольского района Андрей Малхасян, глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава города Кола Светлана Чукарева.

Помещение музея хоть и небольшое, но продумано до мелочей. Один из двух залов задуман, как выставочный. Сейчас здесь расположены планшеты, которые готовились в областном краеведческом музее к 450-летнему юбилею города, витрина с книгами о Коле, начиная от сочинений выдающегося исследователя истории Кольского Севера, доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова до издания «Городок мой Кола» по мотивам мультфильма студии семейного творчества «МультиКола.51» при Воскресной школе храма Благовещения Пресвятой Богородицы, а также витрина, посвящённая колянам – героям Великой Отечественной войны.

Как рассказала директор музея Наталья Чарикова, экспозиции будут постоянно меняться: к памятным и юбилейным датам, всероссийским и региональным праздникам. Причём в планах не просто стационарные экспозиции, а интерактивные выставки и мероприятия. Позволит это сделать и большая медиасистема, где можно демонстрировать любые видеоматериалы.

Второй зал, собственно, и рассказывающий об истории возникновения, становления и развития города от Кольского острога до наших дней – это формат постоянной экспозиции. Центральная стена зала – фреска с изображением старой Колы, основой которой стала фотография известного фотографа Якова Лейцингера 1887 года. Уже сегодня здесь можно увидеть макеты самого острога, острожной башни (оба макета созданы в 1960 году) и Воскресенского собора, редкого по красоте и архитектуре сооружения, состоявшего из трёх соединенных между собой церквей, которые венчали 19 глав, сожжённого в 1854 году, когда во время Крымской войны Кола была подвергнута обстрелу английским корветом «Миранда». Примечательно, что макет собора, долгое время числившийся частью коллекции областного краеведческого музея, передан музею истории города Кола на постоянное хранение.

Здесь же уголки быта и деятельности колян, многие экспонаты – часть домашних коллекций кольских старожилов – семей Терентьевых, Жеребцовых и других. Теперь они заняли своё достойное место в кольском музее. Это и уголок в виде старинной избы, полки и витрины с домашней утварью, рыбацкие лодка и сети.

- Когда мы обсуждали с жителями, какие важные объекты должны появиться в Коле, сразу были названы бассейн и музей, - вспомнил Александр Лихолат. – Музей создавался непросто, но с помощью музейного проектного бюро из Санкт-Петербурга удалось подойти к оборудованию экспозиций с научной составляющей. Это настоящий подарок для жителей города.

Александр Павлович пожелал Наталье Чариковой успехов и дальнейшего развития новому музею.

- Не случайно на гербе города изображён кит, - отметила Светлана Чукарева. – Кит – это символ возрождения, и наша Кола всегда восстанавливалась после военных, исторических потрясений, буквально возрождалась из пепла. И это – её история.

- 455 лет – это только начало, - добавил Андрей Малхасян.

Почётные гости пришли не с пустыми руками. Как и полагается на день рождения, пусть и музея, его хозяйке были вручены подарки, среди которых сертификат на 144 тысячи рублей для приобретения компьютерного оборудования и уникальная картина, автором которой является Почётный гражданин города Кола, ветеран Великой Отечественной войны Владислав Сергеевич Ивановский. Теперь его творение займёт своё место в музейной экспозиции.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Монетизировать» социальные льготы - северян просят определиться и поторопиться-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» подерживают рубль отдальнейшего падения-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Программу единовременных выплат на покупку и строительство жилья медицинским работникам продлят до 2023 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика