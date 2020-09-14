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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.20 17:10

46 идей северян для развития региона представлены на форум «Сильные идеи для нового времени». Проголосовать за них можно до 20 сентября

46 идей, затрагивающих различные направления социально-экономического развития Мурманской области, представили северяне в рамках конкурса, организованного Агентством стратегических инициатив, сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Сбор перспективных идей для устойчивого развития страны был объявлен АСИ в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени». Участники загружали их на специальную крауд-платформу. До 20 сентября продлено голосование за лучшие практики.

Лидирующие позиции в общероссийском и региональном рейтинге занимают идеи, предложенные губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. По направлению «Новые компетенции» это проект «Мурманский государственный технический университет – кадры будущего для экономики Мурманской области». В направлении «Новое городское развитие» – проекты «Возрождение арктических поселков»  и «Реновация портовых территорий и новая городская среда Арктики».

Значительную поддержку получила идея главы Ковдорского района Сергея Сомова «Легенды столицы Гипербореи».

«Время для того, чтобы проголосовать за прорывные идеи региона ещё есть, поэтому приглашаем всех северян принять активное участие в голосовании», – отметила Ольга Кузнецова.

Ознакомиться со всеми предложенными идеями можно на сайте проекта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего участники конкурса разместили на крауд-платформе свыше 12 тысяч решений. Вместе с жителями России свои идеи размещают ведущие отраслевые эксперты, блогеры, известные бизнесмены и главы регионов.

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Победители получат поддержку Агентства стратегических инициатив и партнёров.

 

 

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