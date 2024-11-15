46% родителей за запрет доступа в соцсети детям до 16 лет, 34% — против

Запрету на доступ в соцсети для подростков до 16 лет были бы рады 46% родителей детей 7—16 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В Австралии посчитали, что социальные сети наносят вред подросткам, в связи с этим власти страны планируют принять закон о запрете доступа к ним для лиц младше 16 лет. Нужны ли подобные ограничения в нашей стране?

Согласно исследованию, 44% россиян поддержали бы подобную инициативу: «Дети там много плохого видят»; «Больше будет времени на учёбу». Каждый третий (35%) высказался против: «Блокировать нужно плохую информацию»; «Запрещать полностью неправильно»; «Молодёжь найдет выход». Каждый пятый (21%) затруднился с ответом.

Женщины почти в 1,5 раза чаще мужчин выступают за запрет доступа в соцсети для подростков (51% против 36%). Активнее всего такую инициативу поддерживают россияне в возрасте от 35 до 45 лет (54%).

Среди родителей детей от 7 до 16 лет картина такова: 46% поддержали бы подобный законопроект, 34% против ограничений, 20% затруднились с ответом. Уровень поддержки среди отцов и матерей примерно одинаков (46 и 48% соответственно), однако женщины реже мужчин выступали против (24 и 39%) и чаще сомневались в целесообразности ограничений (28 и 15%).

Время проведения опроса: 8—11 ноября 2024 года.