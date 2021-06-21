46% жителей СЗФО планируют работать, пока позволяет здоровье, и не выходить на пенсию

46% жителей СЗФО планируют работать, пока им позволяет здоровье, а выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста намерены лишь 28%. К такому выводу в результате опроса жителей СЗФО пришли эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и финтех-компании «Деньги Вперед».

Кроме того, в регионах СЗФО 3% опрошенных рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет, 18% - после 50 лет, но до наступления пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), ещё 3% намерены работать до 70–75 лет.

Дольше других планируют задержаться на работе пока позволяет здоровье работники сферы искусства (58%), транспортники (52%) и рабочие (56%). Раньше других планируют уйти на пенсию в 40-50 лет работники сферы образования и юристы.

Каждый второй из уже вышедших на пенсию жителей СЗФО (50%) не откладывают деньги на жизнь. 13% инвестируют в ценные бумаги, 23% – откладывают деньги на депозитные или накопительные счета – это самый высокий показатель по РФ среди других регионов. Еще 11% – инвестируют в недвижимость, 13% обратились в негосударственный пенсионный фонд, 9% – инвестируют в валюту.

Говоря о перспективах после выхода на пенсию, 28% опрошенных жителей СЗФО ожидают сильного сокращения доходов и вынужденного урезания расходов. Ещё 14% планируют жить на пассивный доход от вложений в ценные бумаги и не урезать свои потребности, а 13% рассчитывают путешествовать на доход от сдачи недвижимости. 11% опрошенных жителей СЗФО рассказали, что не планирую работать до официального пенсионного возраста, а уйдут с работы раньше и буду работать ради удовольствия, а не ради денег. 3% планируют сидеть с внуками на финансовом обеспечении детей.