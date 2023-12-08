С 16 декабря возобновит движение, ставший уже традиционным, пригородный электропоезд «Лыжная Стрела» по маршруту Мурманск – АпатитыОколо 1300 культурных событий пройдёт в Мурманской области в декабре и начале января
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.23 12:30

469 жителей Мурманской области присоединились к Всероссийскому конкурсу «Начни игру»

Завершена регистрация на второй сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего за пять месяцев регистрационной кампании заявки подали 91281 человек из 89 регионов России и 24 дружественных государств. Мурманскую область представляют 469 участников. Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Проект «Начни игру» реализуется по двум направлениям. В рамках «Партнёрского кейса» участники могут освоить одну из профессий игровой индустрии. «Акселератор игровых проектов» объединил уже опытные команды, которые стремятся реализовать собственный игровой продукт и найти инвестора.

«Всероссийский конкурс «Начни игру» стал экспериментом для президентской платформы «Россия – страна возможностей». К счастью, растущий интерес к игровой индустрии, подтверждённый статистикой и исследованиями российского рынка, убедил нас, что открыть проект, направленный на поиск и поддержку талантливых создателей видеоигр, – это правильная и своевременная идея. Результаты заявочной кампании говорят сами за себя: если в первом сезоне приняли участие свыше 80 тысяч человек, то во втором сезоне этот показатель удалось увеличить на 15%. Успеха проекту «Начни игру» добавило введение четвёртой профессии в направлении «Партнёрский кейс» – геймификатор. Это перспективная профессия, без которой, думаю, не смогут в ближайшем будущем обходиться ни образование, ни бизнес-среда. Основы геймификации с нашей поддержкой изучили почти 9 тысяч участников. Желаю всем участникам конкурса «Начни игру», которые представляют Мурманскую область, успехов в финале! Вперёд и только вперёд, мы в вас верим!», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Среди 91281 участника профессии игровой индустрии выбрали 67923 человека. По популярности лидирует геймдизайн – ему обучались 35540 зарегистрированных пользователей. Дизайн осваивали 15621 человек, Unity-разработку – 11374 человека. С геймификацией познакомились 8571 участник.

«Команда проекта «Начни игру» ставила перед собой две ключевые задачи: во-первых, дать участникам начальную базу знаний об игровой индустрии и, во-вторых, развить у них навыки работы с реальными задачами. В этом помогали методологи четырёх направлений «Партнёрского кейса» и наши партнёры – компании из игровой индустрии и ИТ-сферы. Думаю, за полгода мы вместе достигли хороших результатов. Наши сегодняшние участники при должном старании уже завтра смогут стать лучшими специалистами геймдева. Спасибо всем участникам за старания и прилежность, за нестандартность мышления, а главное – за стремление к результату. Желаю новых успехов!», – подчеркнула руководитель проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Марьям Карпова.

Финал второго сезона Всероссийского конкурса «Начни игру» запланирован на март 2024 года в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего». Предложение амбассадора проекта «Начни игру» Анны Козловой объединить эти крупнейшие площадки поддержал председатель наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», Президент России Владимир Путин. Отмечено, что тандем «Начни игру» и «Игр Будущего» создаст самую масштабную площадку в России, посвящённую игровой индустрии и киберспорту, и объединит игровых разработчиков, экспертов, киберспортсменов, профессионалов, любителей, геймеров и блогеров.

Местом для проведения финала Всероссийского конкурса «Начни игру» выбран Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Казани. Помимо заключительных конкурсных испытаний молодых создателей видеоигр ожидают лекции, воркшопы и образовательные сессии с представителями государственного сектора и экспертами игровой индустрии. Провести деловую программу планируется в открытом формате – все желающие смогут бесплатно посетить её.

 

Фото: Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В каких городах Мурманской области разнорабочим платят больше всего?-PRO Валюту (16+)Рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов-PRO Энергетику (18+)Расчётные организации Мурманской области задолжали АО «АтомЭнергоСбыт» более 12,5 млн рублей за потребленную электроэнергию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии совершенствуют законодательство о выборах и референдумах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика