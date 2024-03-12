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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.24 10:00

4,7 млрд рублей вложено в развитие Ковдорского округа с 2019 по 2023 годы: в региональном правительстве обсудили реализацию стратегического плана «На Севере – жить» в муниципалитете

Вчера в рамках оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил промежуточные итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить» в Ковдоре.

Среди ключевых направлений, по которым проводилась комплексная работа в течение пяти лет, модернизация градообразующего предприятия – Ковдорского ГОКа.

«Помимо вклада в социальные отрасли, мы заключили соглашение о модернизации Ковдорского ГОКа – градообразующего предприятия, на котором трудится почти 4 тысячи человек. Соглашение с инвестициями более чем на 100 млрд рублей, которое было заключено в непростое для страны время, продлит работу комбината минимум до 2047 года. Четверть этой суммы уже вложена в модернизацию. Напомню, что без них предприятие могло бы закрыться уже через 4 года», – отметил глава региона.

Также Андрей Чибис подчеркнул, что в 2022 году было заключено социально-экономическое соглашение с компанией «ЕвроХим» на общую сумму в 1 млрд рублей, где большую часть составляют средства регионального бюджета.

«В рамках соглашения мы уже переоснастили Ковдорский краеведческий музей, а также создали образовательно-производственный центр на базе Ковдорского политехнического колледжа в рамках программы «Профессионалитет». В этой связи хотел бы выразить особую благодарность Министерству просвещения РФ за оказанную федеральную поддержку. Также в Ковдоре полным ходом идет капитальный ремонт дворца культуры», – сообщил Андрей Чибис.

Особое внимание губернатор обратил на преобразования в сфере здравоохранения:

«Кроме того, в рамках наших договоренностей, проводится госэкспретиза на строительство инфекционного отделения больницы. АО «ЕвроХим» выплачивает надбавки в 50 тысяч рублей врачам дефицитных профилей, которые переехали работать в Ковдор и обеспечивает их жильем. В рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» мы капитально отремонтировали здание главного корпуса больницы и детской поликлиники, обустроили вертолетную площадку санавиации и приобрели более 100 единиц медоборудования», – рассказал глава региона.

Планомерная работа проводится и по другим направлениям. Так, в Ковдоре завершены ремонты детской библиотеки и детской школы искусств, реализованы проекты в сфере благоустройства – «Гиперборейский парк» и «Ковдорский магнит». Также открыто новое отделение многофункционального центра, отремонтированы региональная дорога «Пиренга-Ковдор» и участки сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в н.п. Ёнский. Также в рамках программы «На Севере – твой проект» реализовано 9 инициатив жителей муниципалитета.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение доклада губернатор Андрей Чибис анонсировал рабочую поездку в Ковдор, которая состоится 12 марта. Глава региона отметил, что в рамках рабочей поездки пройдёт традиционная встреча с местными жителями.

«Завтра в рамках рабочей поездки в Ковдор мы откроем центр дополнительного образования фонда Мельниченко. Также я побываю на различных социальных объектах и пообщаюсь с ковдорчанами. Приглашаю жителей муниципалитета присоединиться к этой встрече и задать волнующие вопросы», – подытожил губернатор.

Подробнее о реализации стратегического плана «На Севере – жить» в Ковдоре доложил глава Ковдорского муниципального округа Сергей Сомов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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