Гомеопатическим препаратам больше всего доверяет старшее поколение. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Число россиян, которые верят в пользу гомеопатических препаратов, после пандемии коронавируса не изменилось: 21% сегодня, 20% в 2019 году. 47% россиян не доверяют альтернативной медицине. Каждый третий затруднился с ответом.

Женщины верят в пользу гомеопатических препаратов чаще мужчин (24 и 17% соответственно). Старшее поколение — чаще более молодых россиян (34% среди тех, кому больше 45 лет, против 12% среди граждан до 34 лет). Респонденты с высшим образованием в гомеопатию верят реже, чем те, кто закончил колледжи и техникумы (21 и 29% соответственно).

Количество доверяющих гомеопатии врачей за 4 года почти не изменилось: 19% сегодня и 20% в 2019 году. «Гомеопатия иногда тоже помогает. Это как вера в Бога», — комментируют доктора.

Время проведения опроса: 19—21 сентября 2023 года.