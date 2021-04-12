48 млн рублей в 2021 году будет направлено на гранты в сфере молодёжной политики в Мурманской области

Для повышения гражданской активности и раскрытия потенциала молодёжи в интересах социально-экономического развития Мурманской области региональное правительство направило 48 миллионов рублей на гранты и субсидии, которые позволят молодёжным лидерам и организациям реализовать свои проекты. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Субсидия из областного бюджета по итогам конкурса молодёжных проектов и программ составляет 6 миллионов рублей, из них 4 миллиона будет направлено на поддержку юридических лиц, 2 – физических, – отметила вице-губернатор. – Конкурс на получение грантов будет проводиться по восьми номинациям: «Молодёжное творчество», «Профессиональный лифт», «Патриот Севера», «Семейные ценности», «Самоуправление», «Вокруг меня», «Молодёжные медиа» и «ЗОЖ».

Кроме того, до конца текущего года планируется предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере добровольчества. Объём выделенных средств также составляет 6 миллионов рублей, из них 2 миллиона рублей – для физических лиц, 4 миллиона – для юридических. Номинации конкурса: «Дорогою добра», «Онлайн помощь», «Смелые сердца», «Семейные ценности», «Родной край», «Рожденные помогать», «Берегите землю» и «Развитие компетенций».

«Размер грантов и субсидий на организацию молодёжных общественных пространств составляет 27 миллионов рублей, – сообщила Елена Дягилева. – По результатам первого этапа конкурса в начале 2021 года с муниципалитетами уже подписаны соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив. Такие пространства появятся в Кандалакшском и Ковдорском районах, а также в городах Апатиты и Мончегорск».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё 9 миллионов рублей будет направлено на развитие КВН-движения Мурманской области. Итоговым мероприятием станет Фестиваль команд КВН, в котором примут участие команды КВН – получатели грантов. Победителей определят в срок до 1 июня 2021 года.