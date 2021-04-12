Гидрографы Северного флота используют сведения рыбаков для уточнения местоположения погибших в Баренцевом море кораблейОпять взрывают, автомобильную дорогу Р-21 «Кола» перекрывают
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.04.21 17:00

48 млн рублей в 2021 году будет направлено на гранты в сфере молодёжной политики в Мурманской области

Для повышения гражданской активности и раскрытия потенциала молодёжи в интересах социально-экономического развития Мурманской области региональное правительство направило 48 миллионов рублей на гранты и субсидии, которые позволят молодёжным лидерам и организациям реализовать свои проекты. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Субсидия из областного бюджета по итогам конкурса молодёжных проектов и программ составляет 6 миллионов рублей, из них 4 миллиона будет направлено на поддержку юридических лиц, 2 – физических, – отметила вице-губернатор. – Конкурс на получение грантов будет проводиться по восьми номинациям: «Молодёжное творчество», «Профессиональный лифт», «Патриот Севера», «Семейные ценности», «Самоуправление», «Вокруг меня», «Молодёжные медиа» и «ЗОЖ».

Кроме того, до конца текущего года планируется предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов в сфере добровольчества. Объём выделенных средств также составляет 6 миллионов рублей, из них 2 миллиона рублей – для физических лиц, 4 миллиона – для юридических. Номинации конкурса: «Дорогою добра», «Онлайн помощь», «Смелые сердца», «Семейные ценности», «Родной край», «Рожденные помогать», «Берегите землю» и «Развитие компетенций».

«Размер грантов и субсидий на организацию молодёжных общественных пространств составляет 27 миллионов рублей, – сообщила Елена Дягилева. – По результатам первого этапа конкурса в начале 2021 года с муниципалитетами уже подписаны соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета на мероприятия по созданию открытых пространств для поддержки и развития молодёжных инициатив. Такие пространства появятся в Кандалакшском и Ковдорском районах, а также в городах Апатиты и Мончегорск».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё 9 миллионов рублей будет направлено на развитие КВН-движения Мурманской области. Итоговым мероприятием станет Фестиваль команд КВН, в котором примут участие команды КВН – получатели грантов. Победителей определят в срок до 1 июня 2021 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманчане стали чаще использовать для расчётов банковские карты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров требует кардинального оздоровления космической отрасли страны
-

Последние комментарии

Сергей Иванович
10.04.21 01:47
еще было бы здорово это онлайн выводить)
Комментарий к новости:Наливай и пей! «Мурманскводоканал» переходит на автоматический контроль качества воды
Рудаметов Сергей Борисович
09.04.21 22:34
Класс
Комментарий к новости:Столовая-кафе - школы Мурманска активно готовят проекты «Arctic school»
Педагоги одного из МБОУ города-героя.
09.04.21 20:42
Здравствуйте, аудитория телеканала «Арктик-ТВ»! В телесюжете запечатлена член клуба «Дети военного Мурмана» Тамара Александровна Ушинская, педагог-ветеран города-героя, проработавшая учителем началь
Комментарий к новости:Пока мы помним - подвиг героев будет жить!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сумма перерасчётов за тепло в квитанциях северян не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро – почти на 29 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Сумма перерасчётов за тепло в квитанциях северян не поднимется выше 150 рублей за квадратный метр-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Президент РФ поручил до 15 июня определить тарифы на проводку судов по Северному морскому пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика