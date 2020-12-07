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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.20 16:15

480 жителей Мурманской области из категории пострадавших от последствий пандемии бесплатно обучаются по федеральной программе

В Мурманской области продолжается реализация программы обучения новым профессиональным навыкам жителей региона, которые относятся к категории пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. Это граждане, находящиеся под риском увольнения, потерявшие работу после 30 марта 2020 года, студенты выпускных курсов и выпускники образовательных организаций 2020 года.

Всего переобучение пройдут 480 северян. В настоящее время уже 300 человек освоили новую профессию. Программа для них инициирована Министерством просвещения России совместно с Рострудом и Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) при поддержке правительства Мурманской области.

Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление гражданам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Обучение проводится бесплатно на базе шести колледжей Мурманской области, оснащенных современным оборудованием.

Северяне проходят обучение по 12 профессиям, востребованным в регионе: «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Геодезия», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Парикмахерское искусство», «Медицинский и социальный уход», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам освоения программы слушатели подтверждают уровень полученных умений и навыков на демонстрационном экзамене. Он отличается от традиционного тем, что проходит в условиях, максимально приближенных к производственным, а уровень подготовки оценивают независимые эксперты.

 

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