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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.22 17:00

486,2 тысячи - Мурманскую область посетило рекордное количество туристов в 2021 году

Об этом сообщили в региональном комитете по туризму.

«Сегодня опубликована официальная статистика Росстата по количеству размещенных в коллективных средствах размещения. И теперь, не только на основании предварительных данных, мы можем обоснованно подтвердить, что показатели туристического потока превысили допандемийный уровень и поставили новый рекорд», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета.

Согласно уточнённым данным туристический поток за 2021 год составил 486,2 тысячи туристов, в том числе 21,5 тысячи – иностранцы.

Стоит отметить, что увеличение спроса на путешествия по Кольскому краю привели и к значительному увеличению количества региональных туроператоров. В настоящее время профессионально занимаются организацией путешествий 64 региональных туроператора (для сравнения, в этот же период прошлого года их было 43, а в 2019 году – 37).

«Рост турпотка требует серьёзных и системных решений по развитию туристской инфраструктуры, официальные данные Росстата, подтверждающие растущий интерес к туризму на Кольском полуострове, имеют дополнительный вес при обосновании заявок на федеральные меры поддержки», – дополнил руководитель отраслевого ведомства.

Напомним, что в 2022 году региональным комитетом по туризму будут оказаны сразу несколько видов государственной поддержки для туристического бизнеса, в том числе субсидии по развитию придорожного сервиса, а также экологических инициатив в сфере туризма.

 

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