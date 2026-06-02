Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения технологий ИИ у офисных служащих и специалистов высшей квалификацииМЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ЕВРОПЫ В РОССИЮ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.06.26 12:00

49% компаний СЗФО увеличили зарплаты сотрудникам

Почти половина компаний СЗФО (49%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 года, ещё 45% сохранили уровень окладов на прежнем уровне, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Следом идут медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. В тяжёлом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний.

«Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат», — отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Кроме того, опрос работодателей показал, что до конца 2026 года ещё 35% компаний СЗФО планируют повысить оклады, а 55% намерены сохранить их на прежнем уровне. Наиболее активно повышать зарплаты сотрудникам планируют компании из сферы энергетики (43%) и производства продуктов питания (42%). Также в число отраслей-лидеров по ожидаемому росту окладов вошли образовательные учреждения (36%), компании в сфере электроники, приборостроения, бытовой техники, компьютеров и оргтехники, а также организации, оказывающие услуги населению (по 34%). Замыкают топ-10 гостинично-ресторанный бизнес и кейтеринг, тяжёлое машиностроение и финансовый сектор (по 33%), медицина и фармацевтика (32%), а также транспортно-логистическая отрасль (31%).

Опрос был проведён среди 2000 российских работодателей, в том числе из СЗФО.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
-Правовая консультация (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)49% компаний СЗФО увеличили зарплаты сотрудникам-PRO Валюту (16+)Доллар дешевеет к евро и фунту, стабилен в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)С 1 июня меняется порядок приёма в аспирантуру
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять