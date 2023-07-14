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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.23 15:30

49 млн рублей выделено из бюджета Мурманской области для создания новых пространств «СОПКИ.СПОРТ» и поддержки хоккейного клуба «Мурман»

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому из бюджета Мурманской области будет выделено дополнительное финансирование для создания новых молодежных пространств «СОПКИ.СПОРТ».

В соответствии с документом, 40 млн рублей будет направлено на ремонт и оснащение современных спортивных залов в Умбе, Молочном, Алакуртти, Ковдоре, Мурманске, Гаджиево и Североморске. По решению губернатора «СОПКИ.СПОРТ» также появятся в Заозерске и в Приморском районе Запорожской области.

Напомним, что первые 7 спортивных пространств, оснащённых всем необходимым для занятий спортом и физической культурой, были открыты в Мурманской области в прошлом году. Особенность залов, созданных в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить», единое концептуальное решение и доступность для жителей региона. Северяне до 35 лет посещают «СОПКИ.СПОРТ» бесплатно, а жители старше этого возраста могут заниматься по доступной цене.

Благодаря открытию современного зала в Запорожской области, жители подшефного региона также смогут с комфортом и в удобное время заниматься спортом.

Ещё одна важная часть регионального плана «На Севере – жить» – поддержка профессиональных спортивных команд. Постановление, подписанное губернатором Андреем Чибисом, предусматривает дополнительное финансирование клуба «Мурман». 9 млн рублей будут направлены для обеспечения более высокого уровня подготовки команды по хоккею с мячом и улучшения её показателей в новом спортивном сезоне.

Напомним, в сезоне 2022/2023 гг. по результатам выступления в Чемпионате России «Мурман» впервые вошел в 10 лучших команд Суперлиги. Это стало возможно, в том числе благодаря обновленному составу команды, её сыгранности и сплоченности, а также поддержки со стороны правительства Мурманской области, отмечает региональное Министерство информационной политики.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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