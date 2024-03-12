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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.24 12:00

49% мурманчан готовы ходить на нелюбимую работу ради хорошей зарплаты

21% опрошенных в регионе будут трудить без любви к работе, если компания даст возможность релокации или удалёнки (рост за год на 5%). Ещё 20% будут терпеть нелюбовь к работе и компании, если будет нравиться коллектив. 3% останутся ради хорошего соцпакета. 2% будут ходить на нелюбимую работу, если компания даст бронь.

Служба исследований hh.ru опросила жителей Мурманской области и выяснила, по каким причинам люди готовы ходить на нелюбимую работу.

Исследование показывает, что почти половина опрошенных (49%) в Мурманской области готовы ежедневно ходить на нелюбимую работу, если им будут платить хорошую зарплату. Причём такой ответ давал каждый второй опрошенный из всех профессиональных сфер.

Как отмечают аналитики hh.ru, за год доля таких респондентов в регионе выросла на 10%.

Ещё треть респондентов (39%) в целом готовы работать на нелюбимой работе, но только если не будет альтернатив. Готовы пойти на такой шаг чаще всего строители (41%), водители и курьеры (35%), а также ИТ-специалисты (33%). Реже других готовы переступить через себя работники сферы продаж (24%) и юристы (29%). По сравнению с прошлым годом число тех, кто готов работать на нелюбимой работе и не искать другую упало в регионе на 5%.

Также каждый пятый (20%) в целом готов терпеть нелюбимую работу, если будет перспектива карьерного роста. Чаще всего будут так делать, судя по данным опроса, топ-менеджеры (26%), производственники (25%), маркетологи (24%). За год число таких карьеристов выросло на 5%.

21% опрошенных в регионе будут трудить без любви к работе, если компания даст возможность релокации или удалёнки (рост за год на 5%). Ещё 20% будут терпеть нелюбовь к работе и компании, если будет нравиться коллектив. 3% останутся ради хорошего соцпакета. 2% будут ходить на нелюбимую работу, если компания даст бронь. И лишь 21% не будут терпеть нелюбовь к работе и просто уволятся (наглядно на диаграмме).

 

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