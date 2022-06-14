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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.22 16:30

49% работников СЗФО передумают увольняться, если текущий работодатель увеличит зарплату

Среди тех, кто работает и хочет сменить работу, основная часть (49%) опрошенных из СЗФО готова остаться на нынешнем месте работы, если компания сделает им контроффер (встречное предложение) и увеличит зарплату. Ещё один действенный метод, по мнению опрошенных, чтобы удержать персонал - если текущий работодатель предложит интересный проект (24% выбрали такой вариант) или повысит в должности (17%).

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, влияет ли контроффер на решение сотрудника об увольнении.

Среди тех, кто работает и хочет сменить работу, основная часть (49%) опрошенных из СЗФО готова остаться на нынешнем месте работы, если компания сделает им контроффер (встречное предложение) и увеличит зарплату. Ещё один действенный метод, по мнению опрошенных, чтобы удержать персонал - если текущий работодатель предложит интересный проект (24% выбрали такой вариант) или повысит в должности (17%).

Для 14% решающим фактором, чтобы остаться на старой работе, станет возможность «удаленки», для 10% важен расширенный соцпакет, для 14% работников из СЗФО причиной отказа от увольнения станет оплата переработок (наглядно на диаграмме).

При этом каждый пятый в СЗФО настроен решительно и хочет уволиться. Так, 23% опрошенных не останутся на нынешнем месте работы ни при каких условиях. Среди причин категоричного решения об уходе с работы респонденты назвали выгорание – 25%, желание полностью сменить сферу деятельности – 18%, отсутствие веры в дальнейший успех своего работодателя – 22%, перестали разделять ценности своего работодателя – 13%. Ещё 7% не хотят больше работать с текущими коллегами, а 2% не хотят больше работать по найму и планируют открыть свой бизнес.

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