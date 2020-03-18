49% россиян больше всего обеспокоены ситуацией с вирусом COVID-19

В настоящее время почти каждый второй россиянин (49%) больше всего обеспокоен распространением коронавируса нового типа. Такие данные приводятся в сообщении Центра стратегических разработок (ЦСР) по итогам всероссийского опроса общественного мнения, проведенного организацией 16-17 марта в рамках исследования «Шоки» начала 2020 года: социально-экономические эффекты».

Причём куда меньшее число россиян беспокоится о движении курса рубля. По данным опроса, падением курса национальной валюты обеспокоены 24% респондентов.

Далее в «списке тревог/озабоченностей» жителей России оказались: внесение изменений в Конституцию (14%), обнуление президентского срока (11%), падение цен на нефть (3%).