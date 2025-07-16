49,6% от общей площади Мурманска занимают зелёные насаждения

В пределах городской черты половина территории областного центра — «зелёная», утверждает администрация города Мурманска.

Как сообщает citymurmansk.ru, «вопросу озеленения города-героя по-прежнему уделяется большое внимание. Летом стараемся сделать улицы и скверы Мурманска ещё краше. Только в 2025 году более 167 тысяч цветов высажено на площади около 4 тысяч кв. метров. Дополнительно — 26,77 тысячи тюльпанов во всех округах Мурманска.

За три года восстановлено газонов и высажено зелёных насаждений на площади 87,6 тысячи кв. метров; в рамках акции «Зелёный рекорд» высажено более 17,5 тысячи растений. Акция продолжится и этой осенью».