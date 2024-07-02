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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 13:00

5-7 июля в Ковдорском муниципальном округе в третий раз состоится молодёжный экологический форум «Гиперборея – Ковдор. Перезагрузка»

Форум будет проходить в формате палаточного городка на песчаном берегу озера Кандас, в 60 километрах от города Ковдора и 40 километрах от федеральной трассы Санкт-Петербург – Мурманск, на 31 километре региональной трассы Пиренга – Ковдор, в сторону посёлка Авва-Губа (координаты: 67.607000, 31.621198).

Целью экофорума является объединение усилий молодёжи по сохранению природы Севера для будущих поколений в интересах устойчивого развития экологической культуры, активного туризма и здорового образа жизни.

В программе мероприятия: дискуссионные и творческие площадки, лекции по экологическим проблемам, мастер-классы, тренинги, игры на командообразование, арт-резиденция «Воздух», забег по пересеченной местности «Трейл Гипербореи» и соревнования по гребле на сап-бордах.

Основные образовательные направления форума и актуальные вопросы к обсуждению: экологический туризм; повышение экологической грамотности молодёжи; сохранение окружающей среды; осознанное потребление; общественные экологические проекты; молодёжь и культурное наследие Севера.

Приглашаются активная творческая молодёжь, специалисты в сфере охраны окружающей среды и экологического туризма, любители активного отдыха, художники, фотографы, спортсмены.

Более подробная информация о предстоящем мероприятии и регистрация на участие в молодежном экологическом форуме «Гиперборея – Ковдор. Перезагрузка» по ссылке: https://vk.com/club225958118

 

Фото: https://vk.com/club225958118?z=photo-225958118_457239033%2Fwall-225958118_24

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