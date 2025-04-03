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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.25 19:50

5 апреля «Альфа-Банк» - Кубок Содружества» стартует со спринтерской гонки женщин

Состоялась пресс-конференция «Альфа-Банк» Кубок Содружества по биатлону». В здании административно-спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялась пресс-конференция, посвященная «Альфа-Банк» - Кубку Содружества по биатлону», который проходит 4-6 апреля.

Это шестой финальный этап соревнований сезона 2024/2025, где окончательно определится обладатель Кубка и обладатели малых кубков в дисциплинах «спринт» и «масстарт» среди сильнейших биатлонистов России и Белоруссии.

На пресс-конференции присутствовали директор Центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко, исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак, мурманчанка мастер спорта международного класса по биатлону Анастасия Егорова и руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

Директор центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко рассказал, что лыже-биатлонный комплекс готов к началу соревнований, подчеркнул, что включение Мурманска в состав локаций Кубка второй сезон подряд – большая честь и ответственность, рассказал о сильнейших спортсменах местных спортивных школ, которые примут участие в соревнованиях.

«Порывы ветра и снегопады нам не помеха, спортсмены привыкли соревноваться в разных условиях. В заявке в данный момент 35 мужчин и 24 женщины», – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак.

Александр Пак также рассказал о новых форматах соревнований, которые постоянно тестирует Союз биатлонистов России, чтобы сделать их интересными как для спортсменов и тренеров, так и для коллег МАТЧ!

По итогам проведения одиночных эстафет 5 апреля будет изучена обратная связь тренеров, спортсменов и коллег МАТЧ! и приняты организационные решения.

Анастасия Егорова поделилась впечатлениями о трассе, новом формате соревнований и дальнейших планах.

«Трасса хорошая, жёсткая, я готова, провела тренировку. Окончание сезона планирую на чемпионате России по лыжным гонкам – пробегу 50-километровый марафон. Новый формат эстафет интересный, если была бы возможность выбрать напарницу, то сделала бы это по итогам завтрашнего спринта», – отметила Анастасия Егорова.

Руководитель пресс-службы СБР отметил, что сборная команда России сегодня возложит цветы к памятнику Алёше и продолжит добрую традицию, начавшуюся на 5-ом этапе «Альфа-Банк» - Кубка Содружества в Минске, посвящённую празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, завтра «Альфа-Банк» - Кубок Содружества» начнётся в 10.45 со спринтерской гонки женщин.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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