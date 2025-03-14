5 апреля Мурманский колледж искусств приглашает на День открытых дверей

На мероприятии абитуриенты и их родители встретятся с представителями администрации, преподавателями и студентами колледжа.

Преподаватели колледжа проведут консультации для абитуриентов по специальностям. Также на мероприятии пройдёт традиционный концерт-презентация всех специальностей колледжа.

Как сообщает vk.com/murmanskcollegeofarts, в 2025-2026 году будет осуществляться набор по следующим специальностям: 53.02.07 «Теория музыки»; 53.02.03 «Инструментальное исполнительство»; оркестровые духовые и ударные инструменты; фортепиано; оркестровые струнные инструменты; инструменты народного оркестра; 53.02.06 «Хоровое дирижирование»; 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»; инструменты эстрадного оркестра; эстрадное пение и 54.02.05 «Живопись».

Мероприятие будет проходить в малом зале Мурманского колледжа искусств 5 апреля в 14.30.

Фото: https://vk.com/murmanskcollegeofarts?ysclid=m847nbwqgj859980399&z=photo-172931045_457251173%2F0a0843376468590c67