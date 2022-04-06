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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.22 09:00

5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов»

«Группировка войск Луганской Народной Республики продолжает наступление на позиции украинской 24–й отдельной механизированной бригады и ведёт бой на восточной окраине населённого пункта Новотошковское. На Северодонецком направлении подразделения Луганской Народной Республики прорвали оборону 57-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 50 человек личного состава и 9 единиц бронетехники, ведут бой на северной окраине населенного пункта Замуловка, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. -  Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в районах населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожен командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники.

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражено 33 военных объекта Украины. Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбито в воздухе 5 ударных украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 125 самолётов, 93 вертолёта, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолёта Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

Ранее мы неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму наши предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя.

Сегодня, в очередной раз, с 6 утра московского времени украинским военнослужащим предлагалось прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако данные предложения киевским режимом постоянно игнорируются.

С учётом незаинтересованности Киева в сохранении жизней своих военнослужащих, Мариуполь будет освобождён от националистов подразделениями российских Вооружённых сил и Донецкой Народной Республики».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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