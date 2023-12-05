5 декабря в Республике Сербия состоятся показы фильмов программы «Мурманское кино»

Сербским зрителям представят ленты, созданные мурманскими кинематографистами на Кольском полуострове при участии коллег из Москвы и Санкт-Петербурга в 2022 – 2023 гг.

Кинопоказ состоится в зале Центра «Русский мир» Белградского университета 5 декабря в 19 часов. Ведущий мероприятия – российский продюсер, руководитель проекта «Русские на Балканах» Филипп Кудряшов.

В программе показа - документальный фильм «Арктик-джаз» (режиссёр Елена Васюкова, 2022г.) об истории старейшего джазового фестиваля за полярным кругом, рассказанной от лица его организатора, Виктора Абрамова, который стал работать дворником, но не оставил попыток возродить музыкальный проект в родном городе. Фильм создан в рамках проекта «Россия - взгляд в будущее».

Также зрителям представят игровую короткометражную ленту молодого мурманского режиссёра Кристины Бородиной «Куда подальше» (2023г.), о встрече и приключениях саамской девушки Лизы, которая работает гидом на Кольском полуострове, и столичного мажора Димы, случайно попавшего в тундру.

Один из фильмов программы – игровая короткометражка «Цена вопроса» (режиссёр Григорий Шаханов, 2022г.), снятый на Кольской Сверхглубокой скважине, получил главный приз Жюри на кинофестивале короткометражных фильмов в Париже в 2023 году. Сербские зрители также увидят историю о том, как наладить контакт между поколениями, найдя нужную частоту «52 герца» (режиссёр Анна Лычкина, 2023г.), съёмки которой проходили по дороге в село Териберка и в акватории Баренцева моря.

Кинопоказ организует АНО «Продюсерский центр «Северный характер» в рамках Международного культурного проекта «Ледокол», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и правительством Мурманской области.

Для кинопоказа фильмы были переведены на сербский язык.

Организаторы кинопоказа в Белграде - Сербское отделение Международного Фонда духовного единства народов.

Фото предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер».