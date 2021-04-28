5 и 7 мая в Мурманске пройдут репетиции парада Победы – центр города перекрывают для автотранспорта

В связи с проведением репетиций праздничного военного парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут освобождены от транспорта:

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 00 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— ул. Ленинградскую - от дома 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов - с 0 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— ул. Воровского - от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской - с 19 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 18.30 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до просп. Ленина - с 18.30 до 23 часов 5 мая и 7 мая.

Будет запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

— по ул. Ленинградской - от дома 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов - с 00 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— по ул. Воровского - от ул. Коминтерна до ул. Софьи Перовской - с 17 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— по просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 18 до 23 часов 5 мая и 7 мая.

Также будет запрещено движение всех видов транспорта:

— по ул. Ленинградской - от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Воровского - с 19 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— по ул. Воровского - от ул. Коминтерна до просп. Ленина - с 19 до 23 часов 5 мая и 7 мая;

— по просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 19 до 23 часов 5 мая и 7 мая.

Кроме того, 5 и 7 мая будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проведения репетиции праздничного военного парада при движении сводной механизированной колонны техники по маршруту: ул. Героев Рыбачьего — просп. Кольский — просп. Ленина — ул. Карла Либкнехта — Нижнеростинское шоссе — ул. Нахимова — ул. Адмирала флота Лобова — просп. Героев-североморцев, автоподъезд к городу Мурманску — ул. Шевченко.

По мере освобождения проезжей части дороги открывать движение транспорта.