5 июня в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» выступит врач и научный журналист Алексей Водовозов

Билеты на лекцию разлетелись за несколько дней. Если вы не попали в число счастливчиков, успевших зарегистрироваться на это событие, не беда: 3 и 4 июня Алексей Водовозов выступит в других городах и посёлках Мурманской области.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, «записывайте пароли и явки» в свои ежедневники:

3 июня – 18.00 - лекция на тему «ЗОЖ - это что ж? Взгляд научной медицины на то, какой образ жизни можно реально считать здоровым» в Мурмашинской городской библиотеке по адресу: п. Мурмаши, ул. Энергетиков, 7;

4 июня – 12.00 - лекция на тему «Что нас не убивает, но это не точно: реальные и надуманные угрозы здоровью» в музейно-выставочном центре Хибинариум по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, 16;

4 июня – 18.00 - лекция на тему «Фактчекинг: как не дать себя обмануть» в Центральной библиотеке г. Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, 25.

Фото (Ирина БОГАТЫРЁВА: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457278938%2Falbum-44573273_00%2Frev