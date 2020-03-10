5-классник допрыгался до перелома, а досталось от прокуратуры директору гимназии

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка по факту получения закрытого перелома большой берцовой кости правой конечности учеником МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» на территории образовательного учреждения.

Установлено, что учащийся 5-го класса после окончания учебных занятий 13 февраля прыгнул с козырька подсобного помещения, расположенного на территории гимназии, после чего бригадой скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.

В нарушение законодательства об образовании, должностными лицами гимназии не было проведено расследование несчастного случая, произошедшего с несовершеннолетним. Кроме того, участок территории, где находится подсобное помещение, не охватывается камерами видеонаблюдения, что является нарушением требований безопасности в образовательной организации.

С учётом установленных обстоятельств и выявленных нарушений прокуратурой округа в адрес директора образовательного учреждения внесено представление об устранении выявленных нарушений.