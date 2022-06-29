5 компаний получат субсидии из областного бюджета на реализацию проектов экологически ответственного туризма

2022 году в Мурманской области – год экологического туризма. Региональный комитет по туризму подвёл итоги конкурса проектов среди субъектов туриндустрии, которые осуществляют свою деятельность в непосредственной близости или на особо охраняемых природных территориях, а также внедряют меры экологически ответственного туризма. В 2022 году на оказание данной финансовой поддержки из областного бюджета Мурманской области выделено 4 млн рублей.

На конкурс поступило 28 заявок, на защиту проектов перед конкурсной комиссией допущено 19 проектов.

В составе конкурсной комиссии сотрудники ФГБУН «Полярно-Альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН», дирекции ФГБУ «Кандалакшский государственный природный заповедник», представители министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и муниципальных образований.

Проекты были представлены в части создания экологической инфраструктуры, закупки аудио-радио оборудования, приобретения оборудования и катеров для развития водного туризма на природных территориях. Кроме того, некоторые проекты были связаны с созданием общедоступных новых зон, в том числе для уже имеющегося неорганизованного потока туристов.

В число победителей вошли: ООО «Дыхание Севера» с проектом «Экомаршруты Дыхания Севера»; ООО «Визит Мурманск» с проектом «Приобретение оборудования для экологического туризма - систем для акустического сопровождения экскурсий и экипировки для туристов, гидов, водителей»; ООО «Студенный берег» с проектом «Создание экологической тропы»; ИП Скопинова Илона Алексеевна с проектом «Создание организованной стоянки на острове в Белом море»; ООО «Русская Лапландия» с проектом «Создание туристской инфраструктуры для обеспечения комфорта и безопасности, организации выделенных зон отдыха и улучшения имеющихся условий на территории туристической базы «Юлинская Салма».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/