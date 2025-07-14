5 лет исполнилось со дня запуска преференциального режима Арктической зоны РФ: в Мурманской области реализовано 54 крупных проекта, зарегистрировано порядка 300 резидентов

13 июля исполнилось 5 лет с момента создания преференциального режима Арктической зоны Российской Федерации. АЗРФ – самая большая в мире территория с особыми условиями ведения бизнеса, полностью или частично распространяется на 10 регионов российской Арктики.

«Мурманская область – абсолютный лидер по объёму вложенных инвестиций резидентами среди регионов АЗРФ. Сейчас у нас зарегистрировано порядка 300 резидентов – компаний, которые инвестируют в производство, строительство, логистику и туризм. Для них предусмотрены налоговые льготы, пониженные страховые взносы, возможность получить землю без торгов – что существенно облегчает запуск и развитие проектов. А это – новые рабочие места и улучшение инфраструктуры, напрямую влияющее на качество жизни северян», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Сегодня в ходе оперативного совещания первый заместитель губернатора Оксана Демченко отметила, что почти половина проектов резидентов АЗРФ в настоящее время находятся в активной стадии реализации. За период действия преференциального режима в регионе уже реализованы 54 крупных проекта – появились производственные, транспортные, туристические и социальные объекты.

«Это развитие имеет значение не только для нашего региона, но и для всей русской Арктики, укрепляя её позиции в качестве ключевого экономического и стратегического центра», – отметила Оксана Демченко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550280/#&gid=1&pid=1