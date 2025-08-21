5 лет лишения свободы: житель Мурманска осуждён за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух пассажирок

Прокуратурой Кольского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, в суде установлено, что 8 марта 2025 года подсудимый, управляя легковым автомобилем на 4 км автодороги Р21-Кола, нарушил правила дорожного движения, допустив занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения. В результате столкновения с движущимся во встречном направлении транспортным средством, две пассажирки автомобиля осужденного скончались на месте.

Согласившись с государственным обвинителем и признав подсудимого виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ, суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.