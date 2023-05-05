5 мая в 13.28 второй энергоблок Кольской АЭС выведен в резерв на 10 дней

«Мы продолжаем реализацию проекта по модернизации противоаварийной автоматики транзита Кола-Карелия. В период остановки 2-го энергоблока специалисты электрического цеха проложат новые кабельные линии, смонтируют дополнительное оборудование на блочном щите управления, проведут проверки и опробуют новые цепи управления», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в настоящее время на станции в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1100 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС надёжно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.