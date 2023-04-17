5 млн рублей будет направлено МГТУ на реализацию акселерационной программы для развития студенческого предпринимательства

Мурманский государственный технический университет одержал победу в грантовом конкурсе Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

МГТУ получит поддержку в размере 5 млн рублей на реализацию акселерационной программы, направленной на развитие студенческого предпринимательства.

«Победа в грантовом конкурсе позволит вовлечь студентов и преподавателей университета в технологическое предпринимательство, сформирует у них навыки не только создания продуктов, но и запуска стартапов. Срок реализации проекта – с сентября по декабрь 2023 года. За это время студентов и преподавателей ждёт насыщенная образовательная программа», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за каждой командой будет закреплён опытный наставник, при сопровождении которого будущие технологические предприниматели смогут уверенно запустить свой проект, а действующие – получить необходимые инвестиции для роста и масштабирования.