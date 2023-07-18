5 новых типов работодателей-мошенников: как не попасться на их удочку

Мошенники, выдающие себя за работодателей, не дремлют, постоянно придумывают новые схемы обмана граждан и при этом рассеяны по разным городам мира, потому просто так их не распознаешь. С другой стороны, мы уверены — у вас получится, потому что в этой статье разберём старые и новые мошеннические схемы.

Вариант 1. Мне нужно всё, что есть у тебя

Сегодня схемы псевдо-работодателей становятся более изощрёнными и охватывают новую аудиторию. Например, желающих «войти в айти» или работать за рубежом. Эти мошенники предпочитают лобовую атаку. Сначала размещают фиктивную вакансию, а дальше пытаются без лишних заходов выманить деньги или личные данные у соискателей под разными предлогами:

получите высокооплачиваемую работу после оплаты спецодежды, учебной литературы. рабочей техники, рабочей визы, финального этапа собеседования, курса, сертификата и т.п.;

скиньте информацию о своей кредитной истории, чтобы мы знали, что у вас всё в порядке с законом;

отправьте персональные данные банковской карты, чтобы мы могли перечислять вам зарплату;

предоставьте контактные данные 5 друзей или родственников и сведения об их доходах;

вложите деньги в наш продукт или услугу и получите в два раза больше уже через месяц.

В таких случаях: сразу отказывайтесь от любых затрат на трудоустройство, потому что это противозаконно, делитесь только той информацией, которую имеет право запрашивать работодатель. На этапе трудоустройства это ФИО, данные о предыдущих местах работы, паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, сведения об образовании.

Вариант 2. Мы самые классные на рынке!

Хорошие компании сегодня, действительно, вкладывают много ресурсов в развитие бренда работодателя — предоставляют хорошие условия труда и не стесняются громко заявлять об этом на рынке. В поисках таких компаний стоит заглянуть в Рейтинг работодателей России hh.ru или в раздел «Жизнь в компании».

Но есть и другой тип организаций с идеальной картинкой: современный офис, лояльный директор, счастливые сотрудники. И всё это завёрнуто в заманчивую упаковку: «Мы номер один в своём сегменте, приходи — всему научим!» Компания обещает официальное трудоустройство, доход от 200 тысяч рублей уже в первый месяц и работу в потрясающей команде единомышленников. Правда, есть один нюанс: сначала нужно купить какой-нибудь курс или вложить деньги в «невероятно успешный» бизнес.

В таком случае эксперты советуют соискателям всегда проверять юридическую информацию о будущем работодателе, она находится в открытом доступе: ищем компанию по ИНН, по имени генерального директора или по юридическому названию. Бывает так, что обещают золотые горы, а на деле компания открыта «два понедельника» назад, у неё нет оборота, нет сотрудников, при этом в вакансии указано, что в ней трудоустроены более 100 человек. Неувязочка. В таком случае мы прекрасно должны понимать: это будет работа, скорее всего, «в чёрную», и при любой спорной ситуации будет сложно доказать свою правоту.

Вариант 3. Я научу вас, как зарабатывать миллионы

Этот тип работодателей а-ля коучи расставляет сети в социальных сетях, мессенджерах и объявлениях. Как правило, используется следующая схема: «Приходи, покупай мой уникальный авторский курс и получай сертификат для работы в моём суперстартапе». Сертификат должен стать ключом, открывающим двери в мир больших денег и радужных перспектив. Однако ожидания и реальность в этом случае не всегда совпадают.

Такие «заманчивые предложения» стали чаще встречаться в сферах инвестиционного бизнеса и ИТ. Верить громким лозунгам или нет — каждый решает сам. Но одно дело, когда вы понимаете, за что платите, — есть программа обучения, сроки, понятные методология и прогнозы, и совсем другое — когда человек продаёт вам «успешный успех».

Ни один работодатель с хорошим брендом не будет использовать фразы-крючки вроде: «Мы научим вас зарабатывать». Любой бизнес работает ради прибыли, и это ни для кого не секрет. А дальше работодатель либо готов обеспечивать людей достойной зарплатой и хорошими условиями труда, либо нет, но у него нет цели сделать из сотрудников миллионеров.

Вариант 4. Мы представляем крупную международную компанию…

На рынке стали появляться организации, которые якобы представляют интересы крупных международных компаний. Они активно набирают сотрудников, проводят собеседования, а в финале просят оплатить регистрацию на платформе для участия в закрытом конкурсе. Соискатели до последнего могут ничего не подозревать, потому что всё выглядит достойно: у работодателя есть официальный сайт — один-в-один копия сайта международной компании, есть страница на портале по поиску работы, а рекрутеры вежливы и обходительны. Придраться практически не к чему, но...

Смотрим внимательно на домен и видим, что есть тире, точка, буква или другой знак, который отличается от домена той самой головной компании. Это нужно обязательно учитывать не только при трудоустройстве, но при и поиске разного рода услуг в Интернете. Естественно, дубликаты таких нечестных работодателей зарабатывают на кандидатах, мечтающих устроиться в международную компанию. Тем более проводится закрытый конкурс: «Да, я заплачу, только чтобы поучаствовать и получить это место». Мечта захватывает человека, и он уже не обращает внимания на детали. А дальше компания просто пропадает.

Вариант 5. Мы поможем найти работу в любой стране мира…

Мошенники забрались в самые лакомые и популярные сегменты рынка труда — в ИТ и диджитал-маркетинг, потому что там есть деньги и развитие, а значит можно обогатиться легко и быстро.

За последний год аналитики отмечают рост такого рода мошенников. Компании, кадровые агентства или якобы профессиональные рекрутеры играют на желании некоторых соискателей переехать за рубеж. Люди регистрируются на определённых платформах, проходят там собеседования, оплачивают курсы, потому что «для трудоустройства нужен именно такой сертификат». Некоторым даже делают псевдо-рабочие визы, разумеется, за немалую плату. На протяжении какого-то времени мошенники просто выкачивают деньги, а в итоге люди остаются без документов, без «подушки безопасности» и без той работы, которую им предлагали.

Есть истории ещё хуже, когда кандидаты получали на руки оффер, подписывали его, а потом компания просила об одолжениях. Например, отправить персональные данные банковской карты для перечисления зарплаты, потому что международные банковские переводы запрещены. Или оплатить доставку либо покупку рабочей техники на специальном сайте, конечно же, с возвратом средств. Но результат один — получив желаемое, потенциальный работодатель испарялся.

Как быть в этом случае? У любой компании, которая предлагает услуги трудоустройства за границей, должна быть лицензия на осуществление соответствующей деятельности — попросите показать вам этот документ. Второе — если вы заключили контракт с кадровым агентством, вы перечисляете деньги за оказанные услуги только после подписания официального трудового договора с работодателем. Оффер таким документом не считается.

«Наткнуться на мошенников можно везде — и в социальных сетях, и в мессенджерах, и на работных сайтах. На hh.ru подобная ситуация — большая редкость, потому что работодатели и вакансии проходят проверку у модераторов. Плюс сами соискатели помогают нам очищать пространство от недобросовестных компаний, отправляя жалобы на почту: quality@hh.ru. Мы разбираем каждый такой случай индивидуально и проверяем то, что находится в зоне нашей ответственности, например, документы компании, тексты вакансий, взаимодействие между соискателем и работодателем непосредственно на hh.ru. Если общение с мошенниками велось через мессенджеры, соцсети или по телефону, на ситуацию могут повлиять только трудовая инспекция или суд — органы, которые уполномочены рассматривать трудовые споры», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.