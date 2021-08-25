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Мурманская область. Арктика (16+)25.08.21 15:00

5 проектов от Мурманской области претендуют на победу в конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях

Сегодня в Нижнем Новгороде стартовал пятый Всероссийский Форум «Малые города и исторические поселения», организаторами которого являются Минстрой России и ДОМ.РФ. В рамках форума проходит Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. В этом году на конкурс было представлено 5 проектов от Мурманской области. Уже завтра будут объявлены победители.

«Друзья, рад приветствовать вас на пятом Форуме малых городов, на пятом Форуме «Среда для жизни», который ДОМ.РФ проводит с Минстроем. Рад приветствовать вас на нижегородской земле, где был большой праздник – 800-летие. Я надеюсь, что мы сегодня и завтра плодотворно поработаем, подведем итоги конкурса. Я надеюсь, что все будут довольны. Кто-то, конечно, может быть огорчен, что не попал в финал, но уверен, что все субъекты РФ, кто подал документы на конкурс, извлекут уроки из ошибок и исправятся в следующем году, подадут новые заявки и выиграют в будущем», – сказал в рамках церемонии открытия заместитель министра строительства России Максим Егоров.

Мурманскую область на форуме представляют министр градостроительства и благоустройства региона Мария Гаврилова, главы муниципалитетов, которые подавали в 2021 году заявки на участие во Всероссийском конкурсе: Кола, Кировск, Ковдор, Полярные Зори, ЗАТО Заозерск. 26 августа, в день объявления победителей конкурса, в церемонии награждения и в пленарной сессии примет участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Отметим, Мурманская область – постоянный участник Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Уже реализованы первые проекты – победители прошлых лет: набережная в Коле и сквер «Молодежный» в Оленегорске. В 2021 году в регионе продолжается реализация 8 проектов-победителей и 3 проектов-финалистов конкурса.

«В Мурманской области сегодня уделяется огромное внимание вопросам благоустройства и создания современной городской среды. И главная цель, которую мы преследуем – улучшение качества жизни населения. Я желаю всем участникам от Мурманской области удачи завтра на церемонии объявления победителей конкурса. Они проделали огромную работу, разработали во многом уникальные проекты. С нетерпением ждем результатов», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

В рамках форума проходят образовательные программы для участников из регионов России, мастер-классы, дискуссии, работают площадки для обмена опытом, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

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